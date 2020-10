Voyage dans les pains de sucre de Yang Shuo en Chine

Aux premières lueurs de l'aube, les pains de sucre se révèlent majestueux. Yang Shuo, dans le sud-est de la Chine est un paysage de carte postale. Des sommets qui ne ressemblent à aucun d'autre et qui attirent des millions de touristes chaque année. Des montagnes karstiques formées il y a trois millions d'années. Un écrin de verdure et de rocher immortalisé sur un billet de banque depuis 1999. Au milieu coule la rivière Li, les Chinois la surnomment le ruban de soie. Avec des millions de visiteurs chaque année, les touristes font vivre la région, ainsi que ses derniers pêcheurs. Aux confins des montagnes, les rizières en terrasses sont surnommées le dos du dragon, où 8 000 familles vivent encore de l'agriculture dans un petit village. Des rizières appartenant aux femmes de l'ethnie Yao, l'une des 56 ethnies du pays. Mais ce qui fait la renommer de cette ethnie, c'est leur chevelure de plusieurs mètres, la plus longue au monde. Pour elles, les cheveux symbolisent la longévité et la richesse. Elles ne les coupent qu'une fois à 18 ans. Alors, toute la Chine se presse pour les admirer. Une activité incontournable pour les touristes.