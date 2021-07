Voyage en Asie : à la découverte des trésors naturels de Chine, du Japon et du Vietnam

Camouflées dans la brume, elles semblent vouloir s'extirper de terre pour atteindre le ciel. L'eau et le vent ont mis 300 millions d'années pour sculpter les montagnes chinoises de Zhangjiajie. Les hommes leur ont inventé leurs légendes. "Vous voyez là, à droite, cette pierre ressemble à un visage d'un chef de guerre chinois du temps de l'Empire. Et toutes les pierres à gauche, on dit que ce sont ses soldats", indique notre guide. Le site qui a inspiré les rochers flottants du film Avatar était autrefois le sanctuaire des macaques. Aujourd'hui, c'est un haut lieu du tourisme. Les 20 000 visiteurs par jour et les restaurants ont remplacé l'ethnie des Tuijas. Il y a encore quelques années, ils vivaient de leurs récoltes comme les cinquante habitants d'un petit village, un des derniers. Les modes de vie et les savoirs que les Tuijas essaient de sauvegarder, François-Xavier Delmas traverse le globe pour les partager avec le reste du monde. Au Vietnam, armé de son appareil photo, il chasse le thé. Le thé de montagne, seules les femmes de l'ethnie Hmong le récoltent, perchées dans les arbres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.