Ventes des billets de l'été à la SNCF : nos conseils pour acheter moins cher

Depuis ce mercredi à six heures du matin, vous pouvez réserver des billets pour voyager entre le 6 juillet et le 11 septembre, pour les TGV inOui, les Intercités, et même jusqu'au 14 décembre pour les Ouigo, l'offre à bas coût de la SNCF. Comment payer moins cher ses billets pour cet été 2024 ? Premier conseil, réservez le plus tôt possible. C'est la garantie d'avoir les meilleurs prix. Sur les 30 millions de billets mis en vente pour cet été, un million devrait être vendu dès demain. "Pour les trains les plus demandés, il n'est pas impossible que dans la journée, ils aient été vendus. Ça ne sert à rien d'attendre. Les prix ne rebaissent pas. Les trains sont pleins, les TGV sont pleins, il n'y aura donc pas de braderie avec des billets pas chers en dernière seconde. Ça, ça n'existera pas", assure Patricia Pérennes, experte du rail, consultante au cabinet Trans-missions. Autre astuce pour payer moins cher, prendre une carte de réduction. Jeune, adulte ou senior, elle coûte 49 euros. Quelles sont les destinations les plus prisées ? En priorité, ce sont les trains au départ de Paris vers l'Atlantique et la Méditerranée. Quelle offre pour les jeunes ? Il y aura une nouveauté cet été, le Pass Rail. Il s'agit d'un billet qui permettra au moins de 25 ans de voyager sur les réseaux TER et Intercités à un tarif unique qui devrait s'élever à 49 euros par mois. Ce dispositif, en vigueur en Allemagne, devait au départ être ouvert à tous et toute l'année. TF1 | Reportage J. Roux, S. Iorgulescu