Voyage pour le réveillon : À la recherche d'un plan B

Mauvaise surprise, notre train Bordeaux - Marseille est supprimé. Comme premier réflexe, il faut sélectionner son type de train et si l'on regarde par exemple les intercités, on voit qu'il reste quand même des places à 86 Euros. Mais si l'on souhaite partir après notre journée de travail, il faut partir le samedi matin, avec un prix de 239 euros. Tous ces prix sont loin d'être dans nos budgets, il faut trouver d'autres plans. Première option prendre un autocar, mais pour se rendre à Marseille (Bouches-du-Rhône), il faut compter plus de neuf heures de route, et le billet coûte entre 60 et 100 Euros. Ce prix est surprenant pour les voyageurs, mais ils y sont contraints afin de pouvoir aller à leur destination. Adriana, une voyageuse, a affirmé qu'on est obligé de payer cher si l'on veut passer Noël en famille. Deuxième option le covoiturage, pour cette fois, il faut compter sept heures de route. Il y a beaucoup moins d'arrêts qu'un autocar, et un billet qui coûte environ 60 Euros. Pour cette option, les tarifs sont abordables, mais les places partes très vite. La plus rapide option reste l'avion avec une heure quinze de vol, mais pour arriver à temps pour le réveillon, il faudra débourser 100 à 200 Euros. TF1 | Reportage A. Vieira, D. Bertaud