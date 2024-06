Voyager sans prendre l'avion : éloge de la lenteur

Les grands espaces, des concerts à chaque coin de rue, et bien sûr la star nationale, nous avons voulu découvrir l'Irlande sans prendre l'avion. Est-ce un bon plan ? Nous allons bientôt le savoir. Nous sommes en gare de Paris-Saint-Lazare pour la première étape de notre périple, trois heures et trente minutes de train jusqu'à Cherbourg. Le bon côté par rapport à l'avion, on évite les interminables contrôles de sécurité et, au moins, cela laisse le temps de dormir. Ce premier billet nous aura coûté 45 euros. Une fois arrivés au port de Cherbourg, le ferry nous attend. Beaucoup de voyageurs embarquent avec leur voiture ou leur van. Pour nous, ce sera à pied. On embarque pour 17 heures de ferry. En fait, c'est juste assez pour réussir à se repérer. Le bateau gigantesque ne vous laissera pas le temps de vous ennuyer. Il y a deux restaurants, un bar, un magasin, et même un cinéma où l'on joue les derniers films à l'affiche plusieurs fois dans la journée. Et les enfants n'ont pas non plus été oubliés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Ponsar