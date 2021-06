Voyages : le train est-il trop cher ?

Cet après-midi, à la gare de Bordeaux Saint-Jean, les voyageurs en provenance de Paris sont à l'heure, mais ils trouvent le billet trop cher. Pour en avoir le cœur net, nous avons testé le trajet Paris-Bordeaux avec différents modes de transport, train, voiture, avion, pour un départ prévu le lendemain à 9h. Résultat de la comparaison, comptez 204 euros pour le train, 100 euros pour la voiture et entre 148 à 270 euros pour l'avion. Dans ce match, le train n'a rien de bon marché. Mais pourquoi est-il devenu si cher, 30 ans après la fin de la tarification au kilomètre ? Selon les explications de Gilles Dansart, spécialiste du transport ferroviaire, entre 30 et 40% du prix du billet est affecté à l'entretien des infrastructures, selon les lignes. Par exemple, les lignes LGV coûtent 300 000 euros par an et par kilomètre. Ce coût alourdit forcément la note pour les clients. Ainsi, il est recommandé aux plus petits budgets, de réserver très à l'avance. Et pour ceux qui ont aussi du temps, il reste encore l'autocar. Comptez 8 euros pour dix heures de route.