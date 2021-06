Voyages : les nouvelles règles dans les aéroports français

Enfin le départ en vacances. Le vol pour la Martinique affiche complet, Maëlle Robin a tout prévu pour partir dès aujourd'hui. Dans ses bagages, son indispensable, ce n'est pas son maillot de bain mais son pass sanitaire, preuve qu'elle a reçu deux doses de vaccins. Grâce à son QR-code, plus besoin d'un motif impérieux pour voyager en outre-mer et la garantie de vacances plus sereines. "Ça nous évite de nous confiner en arrivant. Donc on va pouvoir profiter dès notre arrivée sur place. Et puis, d'être plus tranquille, moins peur d'être contaminée et de contaminer les autres", nous fait part l'assistance sociale. Dans la file, chacun dégaine son téléphone, présente fièrement son QR-code lors des contrôles, preuve de leur vaccination ou d'un test négatif. "C'est beaucoup plus rapide parce que, quand vous avez des feuilles papier où tous les formats sont, il faut avoir les yeux partout pour chercher la date de prélèvement, le résultat du test", s'exprime Séverine Ammar, agent d'escale chez Air France. Des voyages facilités pour les personnes totalement vaccinées, mais pas impossibles pour celles qui ne le sont pas. Elles ont besoin d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'elles ne présentent pas de symptômes de la maladie et d'un test PCR de moins de 72 heures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.