Voyants, médiums, chamanes... Un business qui ne vous veut pas toujours du bien

Un étrange rituel commence. Avec une fumée épaisse, Élodie Pinto dessine ce qu'elle appelle une bulle de protection, partout dans la maison. Élodie est une médium, appelée pour réaliser un nettoyage spirituel de la nouvelle maison d'une de ses clientes. Bien sûr, il faut croire aux esprits, aux fantômes. Dans chaque pièce, elle répète les mêmes gestes, qui sont censés leur faire quitter les lieux. Les professionnels de l'ésotérisme exploitent-ils nos faiblesses ? Les Français sont en tout cas de plus en plus nombreux à y croire, les jeunes surtout. Entre ceux qui vivent de leur talent supposé et les arnaqueurs, la frontière est parfois floue. Mais les escrocs ont un terrain de jeu favori : les réseaux sociaux. Leurs vidéos accrocheuses y pullulent. Ils promettent le retour de l'être aimé, ou encore richesse. Les escrocs déclarent rarement leur activité et ne travaillent, la plupart du temps, qu'à distance. Pour protéger les consommateurs, l'Institut National des Arts Divinatoires, une association reconnue par la Miviludes, a constitué une liste noire. D'après ses estimations, en France, les médiums et autres praticiens sont consultés plus de 20 millions de fois chaque année.