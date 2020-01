Vrai/Faux : à quoi s’expose-t-on quand on coupe l’électricité ?

Circulation des trams interrompue, marché de Rungis basculé sur un groupe électrogène pendant une heure et demie, clients d'hôtel bloqués dans les ascenseurs à Orly... Une coupure d'électricité sauvage a touché 35 000 clients d'EDF ce matin dans le Val-de-Marne. La CGT Énergie a revendiqué cette action pour protester contre la réforme des retraites. Mais à quoi s’expose-t-on quand on coupe l’électricité ? Éléments de réponse avec notre journaliste Axel Cariou. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.