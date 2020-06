Vrai/Faux : les prix vont-ils augmenter ?

Avec l'arrêt des activités pendant plus de deux mois et les normes sanitaires, le manque à gagner est énorme pour les professionnels qui accueillent moins de clients. Cependant, il ne devrait pas y avoir d'augmentation générale des prix, car ils veulent revoir leurs clients, quitte à renier sur leurs marges. La SNCF, les hôtels, les théâtres et les cinémas l'ont déjà fait savoir. Les détails avec notre journaliste Samira El Gadir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.