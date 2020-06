Vrai ou faux : l’épidémie de coronavirus recule-t-elle vraiment chez nous ?

Le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé ce matin que le gros de l'épidémie est derrière nous, à l'exception de la Guyane et de Mayotte. Tous les signaux sont au vert. Alors est-elle sous contrôle ? Recule-t-elle vraiment ? Assistons-nous à la fin de l'épidémie en France ? Éléments de réponse avec Julien Roux.