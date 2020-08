Vrai ou faux : les conseils de base pour faire face à la chaleur

Nos journalistes ont recueilli quelques conseils pour faire face à la chaleur et nous aident à y voir clair. Tout d'abord, faut-il boire très froid lorsqu'il fait très chaud ? D'après le professeur Jean-François Toussaint, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (IRMES), le fait de "boire de l'eau fraîche issue d'un réfrigérateur est suffisant". "C'est de l'eau à 4°C qui convient à tout le monde", a-t-il ajouté. Il faut éviter également les sodas et surtout l'alcool. Ce dernier ne vous hydrate pas. Au contraire, il réduit la capacité de votre corps à lutter contre la chaleur. Quant aux boissons chaudes, elles sont utilisées par les gens du désert pour transpirer. Ils utilisent leur sueur pour se rafraîchir. Notre spécialiste a encore souligné qu'avec la chaleur, on va perdre des minéraux. Alors, il nous conseille de mettre un tout petit peu de sel dans l'eau. Cela permet de compenser ces pertes minérales. Puis, peut-on, par exemple, mettre un tissu humide au-dessus de la poussette d'un bébé pour qu'il ait moins chaud ? En effet, on peut le faire, car l'air qui traverse un tissu mouillé réduit la température ambiante. Ensuite, faut-il prendre une douche froide quand il fait chaud ? Sur ce point, il faut faire attention aux très grande différence de température pour votre corps, notamment chez les personnes fragiles. Privilégiez les douches tièdes, juste avant de dormir, c'est encore mieux. Enfin, est-ce vrai qu'on peut dormir avec une climatisation ou un ventilateur en période de canicule ? C'est encore faux. Si le ventilateur est placé trop près, il peut assécher la gorge et vous rendre malade. Ou alors, dirigez le vers le bas de votre corps.