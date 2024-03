Le spectacle des grandes marées en Normandie

En route pour la mer, coefficient 103 au matin de ce dimanche 10 mars dans le pays de Caux. L'affrontement des vagues avec les immenses palais et la digue de Saint-Valery peut débuter. Il y a une montée rapide, mais au matin de ce dimanche 10 mars, il n'y a pas de vent. Alors, c'est chassé-croisé sur la jetée. Ce qui est magnifique avec les grandes marées, c'est le changement de temps. En quelques secondes, le soleil illumine une maison du XVIe siècle, la plus ancienne de la ville, toute en bois et en grès. Elle n'aime pas l'eau. À quelques kilomètres de là, Bruno, lui, n'a pas réfléchi longtemps pour plonger dans l'eau à 10 °C. Heureux, Aline et Laurent le sont aussi, mais dans leur voiture. Ils ont parcouru 500 kilomètres depuis Nancy pour un sandwich sur la falaise. Eux, ils sortiront plus tard. Les grandes marées, c'est aussi la mer qui se retire loin, très loin. Sur la plage de Tourville, à une trentaine de kilomètres, François Chalverat, ancien géologue, nous fait découvrir les ravages de l'érosion, une érosion principalement liée aux eaux de pluie, mais les grandes marées jouent aussi leur rôle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Dupont, P. Lormant