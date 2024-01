Vu du ciel : dans le Pas-de-Calais, des villages entiers sous l'eau

En prenant de la hauteur, notre équipe découvre l'ampleur du phénomène. Des champs et des routes sont transformés en lac. Notre hélicoptère survole Esquerdes, dans le Pas-de-Calais. On y distingue difficilement les voitures. Seuls les toits dépassent. Parmi les cours d'eau sous surveillance, il y a l'Aa. Blendecques et son stade de foot sont devenus un marécage géant. Le pilote de notre hélicoptère avait déjà survolé cette zone lors des dernières inondations et pour lui, "c'est pire qu'en novembre, c'est plus étendu", et nous avions justement déjà survolé la même zone en novembre 2023. Ce mercredi 3 janvier 2024, dans les rues, il est impossible de circuler. Seuls les tracteurs peuvent encore passer ou les embarcations des secouristes. Plus au nord, dans la commune d'Arques, la place de la mairie et son parking sont aujourd'hui méconnaissables. Neuville-sous-Montreuil aussi a changé de visage. Ces scènes se répètent partout dans les 50 communes du Pas-de-Calais touchées, en ce moment, par les inondations. TF1 | Reportage J. Quancard, J. Bervillé