Vu du ciel : des zones inondées à perte de vue

On ne distingue plus les rues, mais d'immenses marécages. À Hubersent, comptant 270 habitants, tout un village est sous les eaux. Seuls les étages des maisons sont encore visibles. Nous apercevons un seul habitant osant sortir. Devant lui, des courants se forment. Notre équipe survole le secteur de Boulogne-sur-Mer, où trois fleuves continuent de déborder. La Liane, à Isques, la station d'épuration est cernée par les eaux. Plus loin, la Liane a recouvert le camping juste à côté, emportant 30 caravanes. Le fleuve est monté jusqu'à cinq mètres, piégeant une usine d'épices, au milieu de la boue. Sur les paysages, on n'aperçoit plus que la cime des arbres. De nombreuses routes sont coupées, un automobiliste est contraint de faire marche arrière Pendant ce temps, les pompiers continuent de pomper l'eau à l'entrée des villages et les premiers dégâts apparaissent. À quelques kilomètres de là, au-dessus du village de Lacres se dessine une rivière, pourtant, ce n'est que de l'eau de ruissellement. Selon la préfecture, plus de 130 communes sont touchées par les inondations. TF1 | Reportage M. Bajac, F. Amzel