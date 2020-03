Vu du ciel : Guérande et la Baule confinées

La baie de la Baule est aujourd'hui désertée. Seules les mouettes se baladent sur le sable. Le seul plaisir depuis son balcon reste la vue. Si le littoral est bien calme, l'arrière-pays est un peu plus vivant car il est autorisé à la balade. Au nord, Guérande a des allures de décor de cinéma. La cité médiévale est majestueuse. Pour les promeneurs, être dehors, c'est comme si le temps s'arrêtait. Au milieu des marais salants, le producteur de sel vit un confinement au grand air.