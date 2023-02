Vu du ciel : ils préparent la nouvelle carte de France

Pendant cinq ans, tout le territoire français seront scrutés depuis le ciel, par le Lidar. Il s'agit d'un appareil au regard aiguisé. L'Hexagone et ses 18 000 kilomètres de littoral, 17 millions d'hectares de forêt, mais aussi ses surfaces agricoles, ses cours d'eau et ses communes seront survolés et analysés. Ce matin-là, William, le pilote et Florence Willai, la photographe embarquent. Ils partent en mission pour l'Institut géographique national. Le Lidar est un appareil ultra-perfectionné. Il envoie un faisceau laser vers le sol qui rebondit puis remonte pour délivrer des informations, comme la distance et la nature du sol par exemple. Chaque mission couvre une zone définit au mètre près. L'avion enchaîne les allers-retours sur plusieurs centaines de km². Il faudra sept milliards de vol au total pour couvrir tout le pays. La feuille de route est respectée, deux ans et demi après le lancement du projet. La moitié du territoire de l'Hexagone a été survolée et analysée, le reste sera couvert d'ici deux ans. TF1 | Reportage D. Piereschi, F. Le Goïc