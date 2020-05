Vu du ciel : la côte d’Opale endormie en temps de confinement

Depuis plus d'un mois, nous vous montrons des images de notre pays tel que vous ne l'avez jamais vu. Ce lundi soir, nous vous emmenons en direction de la côte d’Opale à la découverte de ses 120 kilomètres de dunes, des deux falaises tournées vers l'Angleterre et de plages sable fin, sans aucun visiteur depuis la mi-mars. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.