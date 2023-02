Vu du ciel : les ravages du séisme en Turquie et en Syrie

Dans la ville turque d'Iskenderun, des dizaines d'immeubles d'habitation sont réduits en miettes. Ils ne sont désormais que des montagnes de gravats. À 160 km de là, dans la province d'Adana, les habitants et les secouristes fouillent sans relâche pour retrouver des survivants. Les débris sont partout, s'accumulent. On n'en voit que des bâtiments, des blocs entiers d'immeubles, des quartiers dévastés. Ce séisme de magnitude 7.8 sur l'échelle de Richter a laissé, par endroits, des trous béants. À Cukurova, la moitié d'un tour d'habitation de douze étages s'est effondrée. Filmés du ciel, on voit que des paysages de chaos, comme sur ce boulevard à Kahramanmaras où plusieurs centaines de mètres ont été rasés. De l'autre côté de la frontière en Syrie, les maisons détruites se comptent également par centaines. À Alep ou encore à Besnaya dans la banlieue d'Idlib, des villages entiers sont anéantis, comme réduits en cendres. TF1 | Reportage S. Chevallereau