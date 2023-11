Vu du ciel : pourquoi la décrue est si lente

C'est simple, tout ce qui n'est pas situé sur une butte est recouvert ou menacé par l'eau. Des champs transformés en lacs, des bosquets aux airs de bayou de Louisiane, des routes impraticables et des ouvrages rompues, comme une digue qui rende l'épisode interminable. Le Pas-de-Calais est maintenu en vigilance rouge crue, à cause du niveau de l'Aa toujours préoccupant. D'habitude, son cours est contenu par une double ligne d'arbres qui serpente. Désormais, plusieurs communes sont noyées, comme Arques et sa place Roger-Salengro. Depuis l'hélicoptère, notre pilote n'en revient pas. Plus au sud, le fleuve côtier de la Canche s'est considérablement étalé, lui aussi, notamment dans la zone industrielle d'Attin. Sa friterie, d'ordinaire au bord de la route nationale, est inondée.Sort identique pour l'entrepôt situé juste à côté. La rue principale de Neuville-sous-Montreuil est aujourd'hui transformée en canal, sillonnée par les embarcations des secouristes. Tandis qu'à Montreuil-sur-Mer, les fortifications ont perdu une petite partie de leurs trois kilomètres de rempart. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré mardi prochain. TF1 | Reportage O. Santicchi, B. Argibas