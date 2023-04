Vue sur mer : les joyaux de la côte basque

Ce sont des folies architecturales que les Basques ont finies par adoptés. Des infidélités aux traditionnelles maisons rouge et blanche qui nous offrent des panoramas exceptionnels le long de la côte. Notre périple débute sur la route de la Corniche et met le cap sur le monument le plus insolite du littoral. Tout près de la frontière espagnole, un château médiéval trône entre les Pyrénées et l'Atlantique. Détrompez-vous, l'édifice ne date pas du Moyen Âge, , mais du XIXe siècle. Un château construit pour Antoine d'Abadie, scientifique explorateur aux multiples facettes, dont la dernière folie sera d'imaginer ce monument à son image. Imaginait-il que son château laboratoire deviendrait une attraction touristique avec plus de 50 000 visiteurs par an. Antoine d'Abadie n'est pas le premier à avoir eu des envies démesurées. Reprenons la route, direction Biarritz et le mythique Hôtel du Palais. L'unique palace de la côte Atlantique nous ouvre ses portes. Après la pause hivernale, l'équipe se met au travail. Le tempo est donné. Chacun joue sa partition. Depuis la rotonde, nous avons peut-être la meilleure vue sur Biarritz. Et ce n'est pas un hasard, avant d'être un hôtel, le palace était une résidence impériale. Avant l'arrivée du couple impérial, la côte basque change de visage. Les villages des pêcheurs deviennent des destinations à la mode et d'autres joyaux sortent de terre. À quelques kilomètres de l'océan, nous voici sur le lac de Brindos. Autour de nous, des chambres flottantes d'un hôtel unique en France. Mais le trésor de cet hôtel se trouve à l'autre bout du lac. Une magnifique villa aux accents hispaniques accueille les suites et les restaurants de l'établissement. Cent ans après sa construction, le lieu fait toujours rêver. La demeure a justement été construite par un riche Britannique avec un seul objectif : faire des fêtes. Aujourd'hui encore, la cote basque attire chaque année près de 15 millions de visiteurs. Et ses pépites architecturales n'y sont peut-être pas pour rien. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin. É. Castaing