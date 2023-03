Wadis d'Oman : perles du sultanat

Avec leurs parois imposantes et escarpées, ces montagnes ocre servent d'écrin à un bijou de la nature : des piscines naturelles vert émeraude bornée de palmiers. Ces oasis au milieu d'un gouffre rocher s'appellent des wadis, l'un des trésors du Sultanat d'Oman. À travers le rocher, ce jour-là, un groupe de touristes va marcher pendant 45 minutes avant d'arriver au cœur du wadis. Dès les premiers pas, les visiteurs français sont déjà émerveillés par le paysage. Après quelques kilomètres de marche, la randonnée doit se poursuivre à la nage. Pour traverser les wadis, il faut garder ses chaussures et se laisser glisser. Trois piscines naturelles se succèdent, et tout au bout du wadi, une cave illuminée de bleu apparaît dans l'antre de la montagne. Les wadis se développent soit grâce à l'eau de source, soit avec la pluie. Il y en a plus de 60 à Oman, et tous sont différents. L'autre particularité de ces wadis, c'est qu'il est habité. Dans ce pays en grande partie désertique, ces sources d'eau sont précieuses pour la population. Elles sont aussi indispensables pour les plantations, notamment celles des palmiers dattiers que les cultivateurs escaladent à mains nues. Petit à petit, les villages alentour se modernisent pour accueillir des touristes et les infrastructures créées améliorent les conditions de vie des habitants. TF1 | Reportage M. Laouamen, A. Ahmad