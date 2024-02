Grève SNCF : la ruée sur les plans B

Une gare étrangement clairsemée pour un jeudi soir, veille de vacances, il n'est pas question de louper le dernier train avant le début de la grève. Un train sur deux supprimé ce week-end, circulent en priorité les TGV bondés, souvent en direction des Alpes. Vacances d'hiver obligent. Vous ne savez pas si votre train est annulé ? Vérifiez vos SMS et vos mails ! La SNCF doit vous prévenir deux jours avant le départ. Marie-Annick a reçu la mauvaise nouvelle sur son téléphone. En urgence, elle a pris un billet pour faire le trajet en bus. Elle n'est pas la seule à avoir opté pour le bus comme plan B. Il y a deux fois plus de réservations depuis l'annonce de la grève. Les bus sont souvent pleins et les dernières places disponibles sont les plus chères. C'est presque 100 euros pour un Paris-Nantes, trois fois plus que le prix moyen. Il n'y a pas de prix qui flambent, en revanche, pour les covoiturages, nous assure le leader français du secteur. Beaucoup de trajets sont complets, mais de nouveaux conducteurs se rajoutent toutes les heures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Jarrion, D. Pires, F. Moncelle