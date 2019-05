Week-end de l'Ascension : Atlantique ou Méditerranée ?

Pour ce début de week-end de l'Ascension, il y a eu 634 km de bouchon sur les routes. Mercredi 29 mai 2019, un record a été battue avec 1340 km de bouchons cumulés. En tête des destinations favorites, la Côte d'Azur, et les régions atlantiques qui suivent juste derrière. Mais quelle que soit la destination, pour beaucoup, la plus grosse difficulté aura été le transport. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.