Week-end de l’Ascension : 24 heures dans un hôtel de La Baule

Les touristes de l'Ascension sont bien arrivés. Dans le centre-ville de la Baule, l'hôtel dans lequel nous nous sommes rendus affiche complet jusqu'à dimanche. Là-bas, il faut concilier crise sanitaire et clientèle, et cela commence dès le petit déjeuner. Privé de salle de réception, Aurélien Guiller gère une quinzaine de commandes. "On prépare tout la veille pour pouvoir après, le matin, être le plus efficace possible. Il faut pouvoir s'adapter à la situation sanitaire. Et donc, on amène tous les plateaux un par un. Donc ça prend effectivement un peu plus de temps", confie le responsable du bar de l'hôtel Alcyon. Du temps et de l'énergie, l'hôtel compte une trentaine de chambres. Chaque plateau est apporté entre huit heures et dix heures, des montées et des descentes qui alourdissent le travail. "Là ce matin, c'est intense. Mais ça fait du bien. Au moins l'hôtel est plein, on retrouve une certaine activité", s'exprime Giulia Seel, gouvernante. Une mesure sanitaire qui rassure. "On apprécie de pouvoir profiter de l'hôtel, tout en sachant qu'il y a le respect des mesures barrières, qui sont prises en compte. Ça nous laisse un semblant de reprise de vie normale", nous fait part une cliente. Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article.