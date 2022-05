Week-end de l'Ascension : campings et gîtes font le plein

L'envie de vacances se fait sentir. Dans ce camping, le téléphone ne cesse de sonner, mais il est maintenant trop tard pour réserver un mobile-home pendant le week-end de l'ascension. Habituellement, les retardataires pouvaient encore trouver quelques emplacements à la dernière minute. C'est impossible cette année. Le camping, plébiscité pour ses services, ses hébergements plus confortables et son rapport qualité/prix. Dans ce camping, plus de 20% de réservations supplémentaires ont été enregistrées sur la saison. Et il n'est pas le seul à se réjouir. Cette propriétaire de chambre d'hôte, elle aussi, fait le plein cette année pour l'Ascension. C'est un besoin de s'évader en bord de mer et parfois de franchir les frontières qui motivent les clients à venir aussi dans cette résidence de vacances. Cette saison pourrait être une année record. Près de 71%, des Français envisagent de partir cet été. Près de 20% de plus que l'année dernière. T F1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia