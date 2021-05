Week-end de l'Ascension : comme un air de grandes vacances sur les routes et dans les gares

Sur les quais à Paris et à Marseille, les voyageurs sont tous dans le même état d'esprit. Ils veulent changer d'air. À la gare Montparnasse à Paris ce midi, les 89 TGV du jour sont tous complets. On y comptait plus de soixante mille voyageurs ce mercredi. Du jamais-vu depuis le 14 juillet dernier. Pour fluidifier la circulation en gare, les agents du centre opérationnel de la SNCF ont des yeux partout. Nos reporters ont pu accéder à ce poumon de la gare qui permet des départs à l'heure. Une organisation bien huilée, mais elle peut vite se gripper en cette période de forte affluence. Christophe Fanichet, PDG de "SNCF Voyageurs", nous explique que les bagages abandonnés sont leur "bête noire". Ils peuvent immobiliser plusieurs heures un certain nombre de trains. Quant aux automobilistes, les bouchons sont leur bête noire. À 17h30 ce mercredi, on enregistrait 450 kilomètres d'embouteillage en Île-de-France. C'est du jamais-vu depuis deux ans. Les voyageurs étaient pressés et soucieux de parcourir un maximum de kilomètres avant le couvre-feu, toujours en vigueur à partir de 19h.