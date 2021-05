Week-end de l'Ascension : Comment les villes de littoral gèrent-elles l'afflux de touristes ?

C'est le retour de la foule des grands week-ends sur le port de Cassis (Bouches-du-Rhône). Ce midi, il fallait s'armer de patience devant les restaurants. Ils étaient pris d'assaut. Une fois servi, l'autre mission consistait à se trouver un petit coin au soleil. Les masques étaient sous les mentons le temps du repas. Mais très vite, il fallait les remettre sur le nez, car il est obligatoire dans les rues. Justement, il était difficile d'échapper aujourd'hui aux contrôles de la police municipale. Six agents sont mobilisés. Ils rappellent les consignes, même en anglais. Frédéric Coulomb, directeur adjoint de la police municipale de Cassis, a expliqué à nos reporters que les contrôles se passent plutôt bien, que la plupart du temps les gens coopèrent et oublient de remettre le masque après avoir mangé ou fumé. Ainsi, il leur est fait un petit rappel. Sur la plage par contre, c'est une tout autre ambiance, avec peu ou pas de contrôle et beaucoup plus de tolérance. En effet, certains sont tentés de l'enlever alors que d'autres disent renouer avec la vie d'avant, en ne portant pas de masque. Ceci dit, la distanciation est respectée entre des petits groupes sur le sable. Comme si c'était un jeudi de l'Ascension presque normal sur la plage de Cassis.