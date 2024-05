Week-end de l'Ascension : fréquentation estivale

Près de 100 000 visiteurs en cinq jours au Mont Saint-Michel. Des plages très fréquentées de Cassy à Gruissan et d'Arcachon à Étretat. Beaucoup de monde, manifestement, voulait s'afficher devant les webcams. Et pas seulement sur les bords de mer, lors de ce pont d'Ascension, le château de Chambord a battu son record de touristes lors d'une journée. Du Loir-et-Cher aux Bouches-du-Rhône, les spectacles équestres font recette. Il y a eu 20 000 visiteurs au parc d'attractions "OK Corral" qui est de taille moyenne. Compter environ 30 minutes d'attente avant de profiter de votre attraction. À quelques kilomètres de là, au village du Castellet, les terrasses ressemblent à certains jours d'été. Du point de vue des hébergements, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été la plus demandée par les campeurs. Dans les Hauts-de-France, en baie de Somme, les hôtels doivent même refuser des clients. La météo s’annonce un peu moins belle demain 12 mai, peut-être la raison, si vous le pouvez, de rentrer un peu plus tôt et d’éviter les longs embouteillages annoncés. TF1 | Reportage Y. Hovine