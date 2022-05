Week-end de l’Ascension : il n’est pas trop tard pour réserver

Avouons-le, ça nous a pris du temps. Mais après quelques recherches, nous avons trouvé de la disponibilité dans le Loiret. Première astuce, sortir des sentiers battus et il faut aussi avoir un peu de chance. "Nous avons cinq tonneaux disponibles parce qu'ils viennent d'ouvrir aujourd'hui. On a deux lits simples et deux lits doubles, c'est 89 euros la nuit", a indiqué Sophie Doutre, assistante de direction du "Camping de la Maltournée" à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret). Deuxième conseil pour un plan de derrière minute, privilégiez les petites villes. Nous sommes au sud-est d'Orléans. "Une journée maximum, on peut envoyer 120 personnes. Même le samedi, on a des parcours. Même à midi pour réserver pour l'après-midi, il n'y a pas de souci, on a de la place", nous a assuré Julien Guillon, animateur "Aventure outdoor" à Saint-Jean-de-Braye (Loiret). Un tour de canoë sur la Loire ou une visite au musée, il est important de savoir s'adapter et ne pas trop tergiverser ce week-end. Le site Weekendesk est spécialiste des très courts séjours. Si vous cherchez un gîte, optez plutôt pour ces départements : la Manche, le Gers ou les Alpes-Maritimes par exemple. Il reste des logements. Un programme alléchant sera peut-être un départ plus lointain. D'ailleurs, dernière recommandation, ne vous interdisez pas un voyage à l'étranger. TF1 | Reportage Y. Hovine, R. Roiné