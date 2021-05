Week-end de l’Ascension : la grande évasion

Après huit heures de routes, ils sont arrivés au soleil. Et une seule envie, s'évader enfin. "Avec le confinement, malheureusement, on n'a pas pu bouger. Donc, là c'est une petite escapade pendant quelques jours. Essayer de se changer les idées", nous confie-t-on. La famille venue de Tours devra patienter encore un peu. D'abord ranger les affaires, faire l'inventaire, mais déjà on tombe le masque. "Ça fait du bien qu'on ne l'a pas. Revoir un peu les sourires des visages, c'est quand même cool", s'exprime un jeune homme. Quelques emplacements plus loin, une autre famille a déjà un temps d'avance, puisqu'ils ont fait la route hier soir "pour éviter de choper la cohue en descendant. Et j'ai un employeur qui est gentil qui m'a donné un jour de congé", nous fait part le père de famille. Dès aujourd'hui, le camping "Campasun" de Sanary, dans lequel nous nous sommes rendus, se remplit. Le gérant attendait cela depuis l'été dernier. "Le camping sera complet demain soir pour tout le week-end. Ça fait du bien pour le moral", déclare Vincent Gailledrat. Plus de détails dans le vidéo au-dessus de cet article.