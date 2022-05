Week-end de l’Ascension : les professionnels du tourisme se frottent les mains

Au camping Holiday Green à Fréjus (Var), ne cherchez pas un mobil-home disponible. Il y en a 500 et tous sont réservés pour le pont de l'Ascension. L'établissement affiche complet. En grande majorité, il s'agit de clients français et certains profitent déjà du grand pont. La tendance est la même à l'hôtel Cantemerle à Vence (Alpes-Maritimes). De jeudi à dimanche, les 33 chambres sont occupées et le téléphone continue de sonner. Thomas Rovira, le directeur, est obligé de renvoyer ses clients chez des confrères. À Antibes, on attend aussi beaucoup de monde à Marineland. Le plus grand zoo marin d'Europe se prépare à accueillir 15 000 visiteurs en quatre jours. Et pour cela, le parc a renforcé ses effectifs de saisonniers. Pour les professionnels du tourisme, ce pont de l'Ascension est toujours une répétition générale avant le début de la saison estivale. Celle-ci s'annonce tout aussi bonne en termes de fréquentation sur la côte d'Azur. T F1 | Reportage V. Capus, D. Laborde.