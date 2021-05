Week-end de l’Ascension : les réservations explosent

C'est le calme avant l’effervescence dans ce camping du Pays-Basque. “À partir de jeudi, pour le week-end de l’Ascension, on va avoir toute la partie mobile-home là, que vous avez à droite qui va être occupée à 100% sur tout le week-end”, nous montre Antton Ado, co-gérant du camping Merko-Lacarra à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Un camping complet au mois de mai, du jamais-vu pour ce gérant. À la mer, à la campagne ou à la montagne, vous êtes des millions à partir ce pont de l’Ascension. Mais certains ne pouvaient plus attendre. Ce lundi après-midi, dans cette gare parisienne, c’est l’affluence des grands jours. Pour ces voyageurs, le pont s’est transformé en une semaine complète de vacances. Chez les loueurs de voitures, on frôle déjà la pénurie. Cet après-midi, livraison en urgence de huit véhicules supplémentaires pour cette agence. “Sinon, c’était la rupture. Ces 70 voitures partiront ce week-end. L’agence ne prend plus aucune nouvelle réservation. “C’est vraiment très impressionnant. Et je pense qu’on n’avait pas connu comme celui-ci depuis un moment surtout en plein mois de mai. Je pense qu’on commence à se rapprocher de ce qui sera cet été”, nous confie Arnaud Pfister, directeur d’agence Sixt à Paris. Il y aura donc du monde sur la route pendant ce long week-end.