Week-end de Noël : grosse pagaille en vue

Un million de voyageurs attendus dans les gares ce week-end, en hausse par rapport à l’an dernier, la SNCF pourrait battre un record de fréquentation. La preuve, notre journaliste a fait le test. Réserver ce mercredi pour le week-end peut se révéler mission impossible. C’est seulement fin novembre que les syndicats ont levé leur menace de grève pour cette fin d’année. Certains se sont donc détournés du train, et rabattus sur les bus, par exemple. Les autocars sont, eux aussi, victimes de leur succès, deux fois plus de passagers ce week-end qu’en temps normal. Mais il en reste encore des places. Et puis sur les routes, vendredi sera la journée la plus chargée. Dans les sens du départ, Bison/Futé voit orange partout, et même rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de la moitié des Français prévoient de se déplacer pendant les fêtes de Noël. TF1 | Reportage P. Gallaccio, K. Jinlack, T. Valtat