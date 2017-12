Week-end de Noël : les transactions par carte bancaire ont atteint un nouveau record

Les Français n'ont jamais autant dépensé pour un week-end de Noël. Cadeaux, repas... cette année, les commerçants ont vu leurs clients se lâcher un peu plus que d'habitude. 45,473 millions de transactions par carte bancaire ont été enregistrées. Un nouveau record. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.