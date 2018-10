Week-end de la Toussaint : attention sur les routes

La vitesse excessive est la première cause de mortalité sur les routes. En 2017, le premier week-end de novembre a été le plus meurtrier de l'année, avec 37 morts. Les gendarmes vont donc redoubler de vigilance à la veille de ce pont de la Toussaint. Des opérations de contrôle ont été mises en place dans de nombreux endroits, notamment dans le Grand Est. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.