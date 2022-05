Week-end prolongé : un air de vacances

Un week-end à la plage, au beau milieu des montagnes du Jura. C'est la destination qu'a choisie Myriam pour passer ce jeudi de l'Ascension en famille. C'est la première baignade de la saison pour Lucas et premier château pour sa petite sœur. Comme eux, de nombreux Français ont opté pour la campagne pour ce pont, le seul du mois de mai. Sandrine et Olivier viennent de Dijon. Peu de route, peu de frais de logement, ils vont camper. Leur partie de pétanque donne à ce lac des airs de Côte d'Azur, les bouchons en moins. Voile, canoë, balade ou simple barbotage, des activités pour toute la famille à petits prix sont à découvrir. Chloé et Loïc ont déjà leur propre programme après leur pique-nique. Du repos et de la nature, c'est ce que sont venus chercher ces touristes. À quelques kilomètres, au cœur de la forêt, Didier, lui, a prévu un week-end sportif. Au programme : 50km de vélo pour découvrir la région. Encore préservées de la foule, les lacs du Jura offrent un avant-goût des grandes vacances d'été. T F1 | Reportage E. Payro, G. Martin