WhatsApp, Telegram : les ministres vont devoir s’en passer

Pour tous, c’est le canal de communication privilégié, les applications cryptées, Telegram et WhatsApp. Comme vous, le président de la République et la Première ministre les utilisent en permanence pour échanger avec les membres du gouvernement. Dans une semaine, tous devront s’en passer. Une circulaire de Matignon demande aux ministres d’utiliser une nouvelle application française, Olvid. Contrairement au russe Telegram ou à l'américain WhatsApp, elle ne vous demande aucune donnée personnelle, ni numéro de téléphone, ni mail. Elle est sans doute plus sécurisée, mais un peu moins simple à utiliser. En 2019, le téléphone d’Emmanuel Macron avait été la cible d’un logiciel espion étranger nommé Pegasus, qui a permis d’écouter les appels du président et de récupérer des messages que l’on pensait sécurisés. Dans la foulée, de nouveaux téléphones ultra-sécurisés sont mis à la disposition du chef de l’État. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Desmoulins, N. Murviedot