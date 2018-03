Whirlpool à Amiens : un sèche-linge comme prime de départ

Deux mois avant la fermeture de l’usine Whirlpool à Amiens et sa délocalisation en Pologne, les syndicats ont réclamé une hausse de salaire de 4%. Mais, la direction de l'entreprise avait envisagé pour solde de tout compte d'offrir un sèche-linge aux salariés licenciés. Une annonce qui a provoqué un tollé chez les syndicats. Face à la colère des salariés, la direction s'est finalement résolue à leur verser une modeste prime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.