Wifi dans les trains : une connexion toujours difficile

C'est devenu banal. Dans le train, tout le monde regarde un écran. Et dans les TGV, tout le monde essaie de se connecter au Wifi avec plus ou moins de chance, comme nous le montre une voyageuse habituée des trajets entre Paris et Lille. "Je pense qu'on peut patienter longtemps. Ça ne marche pas du tout. Du coup, je partage la connexion de mon téléphone", indique la jeune femme. C'est presque devenu un jeu pour certains voyageurs habitués et désabusés. "Là, je suis connecté au Wifi, mais mon ordinateur me dit que je ne suis pas connecté à Internet", nous montre l'un d'eux. Pourtant dans le même train, au même moment, cela fonctionne pour d'autres. "J'ai réussi à me connecter, mais c'est très rarement le cas", confie une mère de famille. À 300 km/h, voilà comment un TGV se connecte à Internet. Pour une rame d'environ 500 places, tous les toits sont bardés d'antennes 4G, une soixantaine au total. Elles reçoivent un signal émis par des antennes relais installées tous les 3 km, le long de voies. Un défi technique majeur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, Q. Danjou, M. Lezis