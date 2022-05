Wokisme, grossophobie, NFT... Ces nouveaux mots du dico

Il s'est enrichi de dizaines de nouveaux mots. Le dictionnaire ne cessera jamais de nous surprendre. Cette année, il y a par exemple l'"aquaponie", un système d'élevage de poissons. Le "kaka po", lui, désigne un perroquet originaire de Nouvelle-Zélande. Les jeunes sont persuadés de maîtriser le "flow", qui signifie le rythme de la musique. Au-delà des définitions, il y a la prononciation qui est difficile à acquérir, y compris pour la spécialiste dictionnaire que nous avons rencontrée. "On va s'intéresser au thème des vacanciers dans nos régions. Nos célèbres Corses ont le 'pinzutu'", indique Carine Girac-Marinier, directrice du département dictionnaire - Larousse. Les Corses parlent en fait du "Pinsout" pour définir le touriste venu du continent. Comment ces mots entrent-ils dans le dictionnaire ? Il y a les termes régionaux, les nouvelles expressions et celles qui ont fait l'actualité ces derniers mois, comme le "cas contact". Chaque année, 5 000 mots sont présélectionnés et seulement 150 sont finalement retenus. TF1 | Reportage C. Casanova, L. Adda. F. Mignard