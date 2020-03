Xavier Lescure : "Je réclame un confinement plus dur"

Cinquante mille médecins ont signé une pétition réclamant un confinement à domicile extrêmement strict, sans ou pratiquement sans aucune exception. Le professeur Xavier Lescure a déclaré que "le confinement est la seule chose qui pourra freiner la progression de la maladie sur le territoire". "Oui, je réclame qu'il y ait un confinement plus dur", a-t-il ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.