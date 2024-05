Xi Jinping dans les Pyrénées : visite d’État au sommet

Après le dîner d’État mardi soir, le président chinois ne s’attendait probablement pas à cela, une danse folklorique de bienvenue sous la neige sur le col du Tourmalet, étape mythique du Tour de France, un cadeau incontournable, le premier d’une longue série. Cette escapade plus personnelle devait permettre à Emmanuel Macron d’aborder de façon plus directe l’Ukraine et les désaccords commerciaux. Arrivés en avion à Tarbes, les deux chefs d’État ont rejoint le Tourmalet en voiture. Sur le parcours du cortège, plusieurs dizaines de compatriotes étaient venus saluer le président chinois, sous les yeux, parfois incrédules, des habitants. Malgré quelques tentatives de dialogue, certains sujets de discussion n’étaient visiblement pas les bienvenus. De son côté, l’Élysée assure que la question des droits humains a bien été abordée lors du déjeuner entre les présidents. TF1 | Reportage L. Zajdela, L. Attal, M. Delaunay