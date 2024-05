Xi Jinping en France : les coulisses d’une visite d’État

C’est le Premier ministre qui était chargé, tout à l’heure, d'accueillir en France, le président de la deuxième puissance mondiale et son épouse. Dès l’aéroport, le cortège de Xi Jinping est salué par un comité d’accueil organisé par l’ambassade chinoise. C’est la même chose à Paris, à côté de leur hôtel près des Champs-Élysées. Là aussi, l'accueil est très bien organisé et fortement encadré. Alors que notre équipe pose une question anodine, un homme vient interrompre l’interview. C’est une visite de deux jours forcément sous haute sécurité et très minutieusement préparée. Comme pour chaque visite d’État, c’est la Garde républicaine qui sera chargée d’interpréter l’hymne du pays invité. Ils joueront aux Invalides, ce lundi 6 mai, lors d’une cérémonie en présence des deux chefs d'État. Puis la France honorera le président Xi avec les cavaliers et les motards de la Garde républicaine qui l'escorteront jusqu’à l'Élysée où les présidents parleront notamment Ukraine et business avant un dîner d’État. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Augey, M. Delaunay, C. Abel