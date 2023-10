XV de France : demain une victoire obligatoire

À les voir ainsi décontractés, il est difficile d’imaginer que ce vendredi 6 octobre, les Bleus joueront leur avenir dans la compétition. Le risque de tout perdre, ils en ont pourtant bien parlé entre eux. Toute la semaine ils ont enchaîné musculations, récupération et révision. Ils sont prêts même si l’Italie vient d’encaisser 96 points face aux All Blacks, méfiance. Pour gagner, ils bénéficient d’un soutien inconditionnel. Les supporters qui, à la moindre occasion, viennent rappeler leur affection, comme sur les images, tout près de leur camp de base Lyonnais. Ils seront 60 000 dans le stade où plusieurs Bleus n'ont jamais joué. C'est une première qui ne semble pas les angoisser. Les sourires sont d’autant plus francs que pour la première fois, le capitaine Antoine Dupont a retouché le ballon avec ses partenaires. Il ne jouera pas contre l’Italie mais sa présence donne envie de voir plus loin. Il faudra pour cela un avis favorable du chirurgien avant tout, se qualifier ce vendredi pour les quarts de finale. TF1 | Reportage D. Piereschi, M. Dupont, B-Hacala