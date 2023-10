XV de France : les conseils des mini-champions

Face à l'Afrique du Sud, la France s'attend à un combat puissant. Heureusement, les Bleus peuvent compter sur ses deux jeunes piliers. "Il faut du physique", et de la concentration aussi. Comme Thomas Ramos, le buteur du XV de France, Gaspard a son rituel, trois petits pas en arrière et un sur le côté avant de s'élancer. Ils seront 3 000, tout à l'heure, devant un écran géant, pour pousser derrière les Bleus. Tous, avec le XV de France, même les plus petits, soucieux de la santé du capitaine, Antoine Dupont. "Des fois, on a un peu peur, mais on y va !". Les jeunes n'ont plus peur. Avec la coupe du monde, le nombre de licenciés a bondi dans les clubs. "On doit avoir dix nouveaux joueurs à chaque fois par catégorie et il a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent, et peut-être des gens qui ne connaissaient pas du tout le rugby aussi", s'exprime Briac, du Clamart Rugby 92. Encore plus de passion, de ferveur, pour aider les Bleus à relever leur immense défi. TF1 | Reportage C. Abel, D. Salmon, P. Marcelin