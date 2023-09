XV de France : les maillots et les produits dérivés s'arrachent !

En arrivant à leur hôtel ce mardi après-midi, les joueurs du XV de France n'ont vu que du bleu. Ils étaient accueillis par des dizaines de supporters équipés de la tête aux pieds. Chaque jour, 6 000 personnes en moyenne franchissent les portes de la boutique officielle de la place de la Concorde à Paris. Dimanche, ils étaient 12 000 clients, un record. La Coupe du monde de rugbys fait vendre ballons, porte-clés, nounours et quelques best-sellers. "Le maillot s'est déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires sur l'ensemble de la France. Alors, parmi les retardataires, il y a parfois des déçus. Dans l'entrepôt, où arrivent chaque jour 20 000 pièces, on assure pouvoir faire face à la demande, même si les ventes dépassent de loin les estimations les plus ambitieuses. Et ce n'est certainement pas fini, car cette coupe du monde ne fait que commencer. TF1 | Reportage J.P. Feret, A. Ganon, P. Veron, C. De Kervenoael