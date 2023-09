XV de France : polémique autour de la sélection d'un joueur

Il était venu s'expliquer, mais il a fini par craquer. "Ça ne touche pas que moi, ça touche ma famille, et c'est pour ça que je suis venu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et dire que je ne suis pas un raciste", explique Bastien Chalureau, deuxième ligne, XV de France. Si Bastien Chalureau se justifie, c'est parce que sa sélection pour la Coupe du monde a fait rejaillir une condamnation, dont il a fait appel : six mois de prison avec sursis, pour faits de violence commis en raison de la race et de l'ethnie de la victime. L'appel est toujours en cours, le joueur réfutant l'acte raciste. Il est à ce titre encore présumé innocent. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a rendu visite, aujourd'hui 4 septembre, au XV de France. En aparté, à quelques pas des journalistes, l'entraîneur et le président s'échangent sur le sujet. "Nous on est sortis hier. Bastien, il va sortir ce soir", dit Fabien Galthié au chef de l'État, “sortir” signifiant parler. Certains députés demandent son exclusion du groupe France, il n'en est pour l'heure, pas du tout question. TF1 | Reportage S. Millanvoye, D. Pierschi, X. Boucher