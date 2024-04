Y a-t-il un regain de l'ultra violence chez les jeunes ?

C'est dans un parc d'un quartier de Tours (Indre-et-Loire) que, mercredi, une adolescente de 14 ans a été battue par cinq autres élèves du même collège. Elles avaient entre 11 et 15 ans. La victime a le nez cassé, ses agresseurs ont été présentés devant un juge. Le harcèlement sur les réseaux sociaux était à l'origine de l'altercation. Après Montpellier (Hérault) et Viry-Châtillon (Essonne), c'est le troisième cas de violence entre collégiens en seulement une semaine. Cette succession d'événements fait réagir le chef de l'État, ce vendredi matin. Emmanuel Macron a évoqué une forme de violence désinhibée chez nos adolescents. Ces dernières années, l'ultra-violence augmente dans les collèges et lycées. À Reims (Marne), une élève de troisième était battue par d'autres élèves âgés de 13 ans. À Creil (Oise), en octobre 2022, des jeunes se filment en train de s'en prendre à un élève handicapé. À Paris, au mois de mars, un affrontement entre bandes rivales à la sortie d'un lycée, un jeune était frappé à tabac et même frappé à la tête d'un coup de marteau. Selon un rapport de l'Éducation nationale, près d'un adolescent sur deux se dit victime de violences répétées au cours de l'année scolaire, un sur cinq dit subir régulièrement un cyberharcèlement. Pour lutter contre cette violence, les syndicats enseignants réclament toujours plus de personnels pour mieux suivre les élèves harcelés et détecter les comportements violents. La semaine dernière, la ministre de l’Éducation nationale a annoncé la création d'une force mobile scolaire qui pourrait être envoyée à l'intérieur des établissements qui rencontrent des difficultés en termes de sécurité. TF1| Reportage I. Bornacin