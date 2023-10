Y aura-t-il de nouvelles taxes ?

Les taxes vont-elles augmenter en 2024 ? Oui, pour les sociétés d'autoroutes. Selon nos informations, elles seront bien soumises à une nouvelle taxe. Le gouvernement espère 500 millions d'euros de recettes et cela inquiète les automobilistes. Au ministère de l'Économie, on nous promet qu'on ne paiera pas plus cher aux péages. Les tarifs sont encadrés par la loi. Dès l'année 2024, toutes les voitures pesant plus de 1,6 tonne devront également payer un malus, actuellement, c'est pour les plus de 1,8 tonne. Les départs en vacances pourront aussi être plus chers si vous prenez l'avion. Les aéroports aussi seront taxés encore un peu plus. Reste à savoir si ce coût sera répercuté sur le prix de nos billets. Bureau de tabac ou supermarché, ils sont les gagnants. Il n'y aura pas de hausse ni de nouvelles taxes sur l'alcool ou le tabac. Régulièrement, dans vos pharmacies, chaque médicament remboursé par la sécurité sociale vous coûte 50 centimes. Dès janvier prochain, nous dit-on, cette somme passera à un euro par boîte. Ce volet, franchise médicale, ne devrait pas être présenté cette semaine. Il fera l'objet d'un arrêté ou d'un décret d'ici la fin de l'année 2023. TF1 | Reportage M. Poissonnet, A. Hanout, M. Gatineau